В Станиславе на Херсонщине в результате сброса взрывчатки с дрона ранен мужчина

Последствия атаки. Иллюстративное фото: Херсонская ОВА

Российские войска в понедельник, 14 октября, совершили атаку на село Станислав Херсонской области. Для этого враг применил сбросы взрывчатки с беспилотника, ранен мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.

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Атака на Станислав 14 октября

По данным ОВА, в результате сброса взрывчатки с дрона в Станиславе был ранен 32-летний мужчина, который находился на улице. Он получил взрывную травму и контузию.

"Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Скриншот поста ОВА

В Херсонской областной прокуратуре отметили, что в результате вражеских атак БпЛА в Херсонской области сегодня погибли два человека. В Бериславском районе российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, в котором находились пять человек.

Обстрелянный автомобиль. Фото: прокуратура

"В результате атаки две женщины, 72 и 56 лет, получили травмы, несовместимые с жизнью. Ранения получили 72-летний мужчина и 63-летняя женщина. Водитель не пострадал", — отметили правоохранители.

Велосипед раненого мужчины. Фото: прокуратура

Также около 10:00 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона в селе Новоалександровка. Там был ранен 68-летний мужчина на велосипеде.

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, днем в Одессе были слышны сильные взрывы.

Впоследствии стало известно, что российские войска атаковали Одессу баллистической ракетой. В городе повреждены гражданские суда.