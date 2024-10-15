Обстріл Миколаєва 15 жовтня — у МВС показали наслідки

Наслідки удару по Миколаєві. Фото: ДСНС

Російська окупаційна армія у ніч проти 15 жовтня вдарила ракетами С-300 по Миколаєву. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще 16 отримало поранення.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ та показали наслідки обстрілів міста.

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Наслідки удару по Миколаєві 15 жовтня

"Сьогодні вночі ворог завдав удару по Миколаєву. В одному з районів міста пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, що вже ліквідували вогнеборці", — йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по Миколаєві. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Миколаєві. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Миколаєві. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Миколаєві. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Миколаєві. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Миколаєві. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Миколаєві. Фото: ДСНС 1 / 7

Окрім цього, в іншому районі горіли ресторанний комплекс й торгівельні павільйони. Пожежа локалізована. Триває ліквідація наслідків. Станом на зараз відомо про одного загиблого та 16 поранених.

Нагадаємо, за даними очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, упродовж останньої доби окупанти завдавали ударів по області fpv-дронами, артилерією, "шахедами" та ракетами.

Також ми писали, що 14 жовтня російські загарбники скинули вибухівку з дрона на мешканців Херсонщини, є поранений.