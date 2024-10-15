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Ракетный удар по Николаеву — в МВД показали фото последствий атаки на город

15 октября 2024 08:54
Карина Приходько - Редактор
Обстрел Николаева 15 октября – в МВД показали последствия
Последствия удара по Николаеву. Фото: ГСЧС
Карина Приходько - Редактор

Российская оккупационная армия в ночь на 15 октября ударила ракетами С-300 по Николаеву. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще 16 получили ранения.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел и показали последствия обстрелов города.

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Последствия удара по Николаеву 15 октября

"Сегодня ночью враг нанес удар по Николаеву. В одном из районов города поврежден инфраструктурный объект, частные жилые дома и автомобили. Возникли пожары, уже ликвидированные пожарными", — говорится в сообщении.

  • Ракетный удар по Николаеву — в МВД показали фото последствий атаки на город - фото 1
    Последствия удара по Николаеву. Фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Николаеву — в МВД показали фото последствий атаки на город - фото 2
    Последствия удара по Николаеву. Фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Николаеву — в МВД показали фото последствий атаки на город - фото 3
    Последствия удара по Николаеву. Фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Николаеву — в МВД показали фото последствий атаки на город - фото 4
    Последствия удара по Николаеву. Фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Николаеву — в МВД показали фото последствий атаки на город - фото 5
    Последствия удара по Николаеву. Фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Николаеву — в МВД показали фото последствий атаки на город - фото 6
    Последствия удара по Николаеву. Фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Николаеву — в МВД показали фото последствий атаки на город - фото 7
    Последствия удара по Николаеву. Фото: ГСЧС
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Кроме того, в другом районе горели ресторанный комплекс и торговые павильоны. Пожар локализован. Идет ликвидация последствий. По состоянию на данный момент известно об одном погибшем и 16 раненых.

Напомним, по данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, на протяжении последних суток оккупанты наносили удары по области fpv-дронами, артиллерией, "шахедами" и ракетами.

Также мы писали, что 14 октября российские захватчики сбросили взрывчатку с дрона на жителей Херсонщины, есть раненые.

ГСЧС Николаев обстрелы война в Украине ракетный удар

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