Обстрел Николаева 15 октября – в МВД показали последствия

Ракетный удар по Николаеву — в МВД показали фото последствий атаки на город
Российская оккупационная армия в ночь на 15 октября ударила ракетами С-300 по Николаеву. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще 16 получили ранения.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел и показали последствия обстрелов города.
Последствия удара по Николаеву 15 октября
"Сегодня ночью враг нанес удар по Николаеву. В одном из районов города поврежден инфраструктурный объект, частные жилые дома и автомобили. Возникли пожары, уже ликвидированные пожарными", — говорится в сообщении.
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Последствия удара по Николаеву. Фото: ГСЧС
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Последствия удара по Николаеву. Фото: ГСЧС
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Последствия удара по Николаеву. Фото: ГСЧС
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Последствия удара по Николаеву. Фото: ГСЧС
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Последствия удара по Николаеву. Фото: ГСЧС
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Последствия удара по Николаеву. Фото: ГСЧС
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Последствия удара по Николаеву. Фото: ГСЧС
Кроме того, в другом районе горели ресторанный комплекс и торговые павильоны. Пожар локализован. Идет ликвидация последствий. По состоянию на данный момент известно об одном погибшем и 16 раненых.
Напомним, по данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, на протяжении последних суток оккупанты наносили удары по области fpv-дронами, артиллерией, "шахедами" и ракетами.
Также мы писали, что 14 октября российские захватчики сбросили взрывчатку с дрона на жителей Херсонщины, есть раненые.
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