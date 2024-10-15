Взрывы в Николаеве 15 октября — РФ выпустила ракеты

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS

Взрывы в Николаеве раздались утром 15 октября. Россияне выпустили по региону ракеты.

Об этом сообщили мониторинговые каналы.

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Взрывы в Николаеве 15 октября

В 10:58 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета российского самолета МиГ-31К, являющегося носителем аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Скриншот сообщения Воздушных сил

Незадолго мониторинговые каналы сообщили о взрыве в Николаеве и области. По их данным, город находится под ударом баллистики.

Скриншот сообщений мониторинговых каналов

В настоящее время местные власти не сообщали подробностей и не подтверждали удар по региону.

Напомним, ночью 15 октября оккупанты нанесли удар по Николаеву ракетамы типа С-300. Есть погибшие и раненые.

Незадолго в МВД показали фото последствий атаки на город. В одном из районов Николаева получили повреждения инфраструктурный объект, частные дома и автомобили.

Уже днем 15 октября глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что количество раненых возросло до 23 человек.