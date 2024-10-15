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В Николаеве раздался взрыв — РФ выпустила ракеты

15 октября 2024 11:08
Карина Приходько - Редактор
Взрывы в Николаеве 15 октября — РФ выпустила ракеты
Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS
Карина Приходько - Редактор

Взрывы в Николаеве раздались утром 15 октября. Россияне выпустили по региону ракеты.

Об этом сообщили мониторинговые каналы.

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Взрывы в Николаеве 15 октября

В 10:58 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета российского самолета МиГ-31К, являющегося носителем аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".

взрывы в Николаеве 15 октября
Скриншот сообщения Воздушных сил

Незадолго мониторинговые каналы сообщили о взрыве в Николаеве и области. По их данным, город находится под ударом баллистики.

удар по Николаеву 15 октября
Скриншот сообщений мониторинговых каналов

В настоящее время местные власти не сообщали подробностей и не подтверждали удар по региону.

Напомним, ночью 15 октября оккупанты нанесли удар по Николаеву ракетамы типа С-300. Есть погибшие и раненые.

Незадолго в МВД показали фото последствий атаки на город. В одном из районов Николаева получили повреждения инфраструктурный объект, частные дома и автомобили.

Уже днем 15 октября глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что количество раненых возросло до 23 человек.

взрыв обстрелы Николаевская область воздушная тревога война в Украине

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