Взрывы в Николаеве 15 октября — РФ выпустила ракеты

В Николаеве раздался взрыв — РФ выпустила ракеты
Взрывы в Николаеве раздались утром 15 октября. Россияне выпустили по региону ракеты.
Об этом сообщили мониторинговые каналы.
Взрывы в Николаеве 15 октября
В 10:58 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета российского самолета МиГ-31К, являющегося носителем аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".
Незадолго мониторинговые каналы сообщили о взрыве в Николаеве и области. По их данным, город находится под ударом баллистики.
В настоящее время местные власти не сообщали подробностей и не подтверждали удар по региону.
Напомним, ночью 15 октября оккупанты нанесли удар по Николаеву ракетамы типа С-300. Есть погибшие и раненые.
Незадолго в МВД показали фото последствий атаки на город. В одном из районов Николаева получили повреждения инфраструктурный объект, частные дома и автомобили.
Уже днем 15 октября глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что количество раненых возросло до 23 человек.
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