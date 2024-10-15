Обстріл Миколаєва 15 жовтня — кількість постраждалих зросла

Наслідки російського обстрілу Миколаєва 15 жовтня. Фото: ДСНС

У Миколаєві у вівторок, 15 жовтня, зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу вночі. Окупанти атакували місто ракетами.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

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"Станом на зараз кількість поранених зросла до 23", — розповів Кім.

За його словами, люди продовжують звертатися до медичних закладів.

Допис Кіма. Фото: скриншот

У МВС повідомили, що пожежі, які виникли в результаті обстрілу, ліквідовані. Наразі правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки.

Наслідки російського обстрілу Миколаєва 15 жовтня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, окупанти вночі 15 жовтня завдали удару по Миколаєву, використовуючи ракети типу С-300.

Згодом у МВС показали фото наслідків атаки на місто. В одному з районів Миколаєва зазнали пошкоджень інфраструктурний об'єкт, приватні будинки та автомобілі.