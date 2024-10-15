Обстрел Николаева 15 октября — количество пострадавших возросло

Последствия российского обстрела Николаева 15 октября. Фото: ГСЧС

В Николаеве во вторник, 15 октября, возросло количество раненых в результате российского обстрела ночью. Оккупанты атаковали город ракетами.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

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"По состоянию на данный момент количество раненых возросло до 23", — рассказал Ким.

По его словам, люди продолжают обращаться в медицинские учреждения.

Пост Кима. Фото: скриншот

В МВД сообщили, что пожары, которые возникли в результате обстрела, ликвидированы. Сейчас правоохранители фиксируют последствия вражеской атаки.

Последствия российского обстрела Николаева 15 октября. Фото: ГСЧС

Напомним, оккупанты ночью 15 октября нанесли удар по Николаеву, используя ракеты типа С-300.

Впоследствии в МВД показали фото последствий атаки на город. В одном из районов Николаева получили повреждения инфраструктурный объект, частные дома и автомобили.