Обстрел Николаева 15 октября — количество пострадавших возросло

Ночной обстрел Николаева — количество пострадавших возросло
В Николаеве во вторник, 15 октября, возросло количество раненых в результате российского обстрела ночью. Оккупанты атаковали город ракетами.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.
Раненые в результате обстрела Николаева
"По состоянию на данный момент количество раненых возросло до 23", — рассказал Ким.
По его словам, люди продолжают обращаться в медицинские учреждения.
В МВД сообщили, что пожары, которые возникли в результате обстрела, ликвидированы. Сейчас правоохранители фиксируют последствия вражеской атаки.
Напомним, оккупанты ночью 15 октября нанесли удар по Николаеву, используя ракеты типа С-300.
Впоследствии в МВД показали фото последствий атаки на город. В одном из районов Николаева получили повреждения инфраструктурный объект, частные дома и автомобили.
Читайте Новини.LIVE!