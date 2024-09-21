Потужний удар по окупантах у Маріупольському районі — ліквідовано вісім росіян

Удар по місцю скупчення окупантів. Фото архівне: t.me/andriyshTime

У селі Республіка Нікольської громади Маріупольського району стався потужний приліт по місцю скупчення російських окупантів. Внаслідок удару є загиблі та поранені загарбники.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram у суботу, 21 вересня.

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Внаслідок удару відомо, що вісім окупантів ліквідовано, а ще 12 — поранено. Андрющенко зазначив, що приліт стався ще 19 вересня.

Місце удару. Фото: t.me/andriyshTime

"Чому зараз, бо джерело в безпеці, але затримка на два дні не робить новину менш приємною", — наголосив він.

Допис Андрющенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові продовжують завдавати нищівних ударів по російських окупантах та їх техніці. Бійці показали, як знищили станцію супутникового зв’язку ворога.

Також Сили оборони України уразили два військові арсенали збройних сил Російської Федерації. Ці об'єкти входять до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів.