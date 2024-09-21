Потужний удар по окупантах у Маріупольському районі — ліквідовано вісім росіян

У Маріупольському районі стався приліт по місцю базування росіян — є загиблі та поранені
У селі Республіка Нікольської громади Маріупольського району стався потужний приліт по місцю скупчення російських окупантів. Внаслідок удару є загиблі та поранені загарбники.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram у суботу, 21 вересня.
Удар по окупантах
Внаслідок удару відомо, що вісім окупантів ліквідовано, а ще 12 — поранено. Андрющенко зазначив, що приліт стався ще 19 вересня.
"Чому зараз, бо джерело в безпеці, але затримка на два дні не робить новину менш приємною", — наголосив він.
Нагадаємо, українські військові продовжують завдавати нищівних ударів по російських окупантах та їх техніці. Бійці показали, як знищили станцію супутникового зв’язку ворога.
Також Сили оборони України уразили два військові арсенали збройних сил Російської Федерації. Ці об'єкти входять до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів.
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