Мощный удар по оккупантам в Мариупольском районе — ликвидировано восемь россиян

Удар по месту скопления оккупантов. Фото архивное: t.me/andriyshTime

В селе Республика Никольской громады Мариупольского района произошел мощный прилет по месту скопления российских оккупантов. В результате удара есть погибшие и раненые захватчики.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram в субботу, 21 сентября.

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В результате удара известно, что восемь оккупантов ликвидированы, а еще 12 — ранены. Андрющенко отметил, что прилет произошел еще 19 сентября.

Место удара. Фото: t.me/andriyshTime

"Почему сейчас, потому что источник в безопасности, но задержка на два дня не делает новость менее приятной", — подчеркнул он.

Пост Андрющенко. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные продолжают наносить сокрушительные удары по российским оккупантам и их технике. Бойцы показали, как уничтожили станцию спутниковой связи врага.

Также Силы обороны Украины поразили два военных арсенала вооруженных сил Российской Федерации. Эти объекты входят в тройку самых больших баз хранения боеприпасов.