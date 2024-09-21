Мощный удар по оккупантам в Мариупольском районе — ликвидировано восемь россиян

В Мариупольском районе произошел прилет по месту базирования россиян — есть погибшие и раненые
В селе Республика Никольской громады Мариупольского района произошел мощный прилет по месту скопления российских оккупантов. В результате удара есть погибшие и раненые захватчики.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram в субботу, 21 сентября.
Удар по оккупантам
В результате удара известно, что восемь оккупантов ликвидированы, а еще 12 — ранены. Андрющенко отметил, что прилет произошел еще 19 сентября.
"Почему сейчас, потому что источник в безопасности, но задержка на два дня не делает новость менее приятной", — подчеркнул он.
Напомним, украинские военные продолжают наносить сокрушительные удары по российским оккупантам и их технике. Бойцы показали, как уничтожили станцию спутниковой связи врага.
Также Силы обороны Украины поразили два военных арсенала вооруженных сил Российской Федерации. Эти объекты входят в тройку самых больших баз хранения боеприпасов.
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