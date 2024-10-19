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У Луганську ліквідували російського воєнного злочинця — деталі від ГУР

19 жовтня 2024 13:41
Аркадій Пастула - Редактор
У Луганську ліквідовано російського майора Дмитра Пєрвуху
Ліквідація російського майора Дмитра Пєрвухи. Фото: ГУР
Аркадій Пастула - Редактор

У центрі тимчасово окупованого Луганська ліквідували російського воєнного злочинця. Йдеться про майора Дмитра Пєрвуху.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram у суботу, 19 серпня.

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У ГУР розповіли, що 18 жовтня близько 11:40 у центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль УАЗ Патріот. Всередині нього перебував офіцер російської окупаційної армії — майор Дмитро Пєрвуха. Загарбника вдалося ліквідувати. 

У Луганську ліквідували Дмитра Пєрвуху
Ліквідація російського майора Дмитра Пєрвухи. Фото: ГУР

"Пєрвуха перебував на службі підпорядкованого Генштабу ЗС РФ 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий пункт постійної дислокації розташований у місті Новосибірськ", — йдеться у повідомленні.

На тимчасово окупованих територіях він обіймав посаду так званого "начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби".

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Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, у російському місті Брянськ було здійснено атаку на завод "Кремній", який має стратегічне значення для окупантів, оскільки виробляє компоненти для їхньої техніки.

Також десантники успішно відбили масштабну атаку ворога поблизу Білогорівки в Луганській області.

Луганська область окупанти росіяни ГУР ліквідація

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