У Луганську ліквідовано російського майора Дмитра Пєрвуху

Ліквідація російського майора Дмитра Пєрвухи. Фото: ГУР

У центрі тимчасово окупованого Луганська ліквідували російського воєнного злочинця. Йдеться про майора Дмитра Пєрвуху.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram у суботу, 19 серпня.

Читайте також:

Ліквідація російського воєнного злочинця

У ГУР розповіли, що 18 жовтня близько 11:40 у центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль УАЗ Патріот. Всередині нього перебував офіцер російської окупаційної армії — майор Дмитро Пєрвуха. Загарбника вдалося ліквідувати.

Ліквідація російського майора Дмитра Пєрвухи. Фото: ГУР

"Пєрвуха перебував на службі підпорядкованого Генштабу ЗС РФ 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий пункт постійної дислокації розташований у місті Новосибірськ", — йдеться у повідомленні.

На тимчасово окупованих територіях він обіймав посаду так званого "начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби".

Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, у російському місті Брянськ було здійснено атаку на завод "Кремній", який має стратегічне значення для окупантів, оскільки виробляє компоненти для їхньої техніки.

Також десантники успішно відбили масштабну атаку ворога поблизу Білогорівки в Луганській області.