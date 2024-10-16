Десантники відбили ворожу атаку поблизу Білогорівки на Луганщині — відео

Знищення техніки росіян. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, десантники відбили потужну атаку окупантів біля Білогорівки Луганської області.

Відповідні відео оприлюднила пресслужба ДШВ у Telegram у середу, 16 жовтня.

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Днями українські десантники продемонстрували героїзм та бойовий дух. Вони відбили потужну атаку окупантів поблизу Білогорівки на Луганщині.

Для штурму ворог використовував танк, броньований тягач МТ-ЛБ та броньовану машину піхоти, однак воїни ДШВ знищили військову техніку росіян.

"Попри перевагу противника в кількості та техніці, десантники не лише стримали ворожий штурм, але й змусили росіян зазнати важких втрат, а згодом і відступити", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису ДШВ

Нагадаємо, нещодавно прикордонники знищили мінометний розрахунок росіян та військовий автомобіль разом із бойовим оснащенням.

Також військові показали відео знищення російського танка на одному з напрямків.