Десантники відбили ворожу атаку поблизу Білогорівки на Луганщині — відео

Бійці ДШВ відбили російський штурм біля Білогорівки на Луганщині — вибухове відео
Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, десантники відбили потужну атаку окупантів біля Білогорівки Луганської області.
Відповідні відео оприлюднила пресслужба ДШВ у Telegram у середу, 16 жовтня.
Атака російських сил на Луганщині
Днями українські десантники продемонстрували героїзм та бойовий дух. Вони відбили потужну атаку окупантів поблизу Білогорівки на Луганщині.
Для штурму ворог використовував танк, броньований тягач МТ-ЛБ та броньовану машину піхоти, однак воїни ДШВ знищили військову техніку росіян.
"Попри перевагу противника в кількості та техніці, десантники не лише стримали ворожий штурм, але й змусили росіян зазнати важких втрат, а згодом і відступити", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно прикордонники знищили мінометний розрахунок росіян та військовий автомобіль разом із бойовим оснащенням.
Також військові показали відео знищення російського танка на одному з напрямків.
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