Десантники отбили вражескую атаку вблизи Белогоровки на Луганщине — видео

Бойцы ДШВ отбили российский штурм возле Белогоровки на Луганщине — взрывное видео
Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, десантники отбили мощную атаку оккупантов возле Белогоровки Луганской области.
Соответствующие видео обнародовала пресс-служба ДШВ в Telegram в среду, 16 октября.
Атака российских сил на Луганщине
На днях украинские десантники продемонстрировали героизм и боевой дух. Они отразили мощную атаку оккупантов вблизи Белогоровки Луганской области.
Для штурма враг использовал танк, бронированный тягач МТ-ЛБ и бронированную машину пехоты, однако воины ДШВ уничтожили военную технику россиян.
"Несмотря на преимущество противника в количестве и технике, десантники не только сдержали вражеский штурм, но и заставили россиян понести тяжелые потери, а впоследствии и отступить", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно пограничники уничтожили минометный расчет россиян и военный автомобиль вместе с боевым оснащением.
Также военные показали видео уничтожение российского танка на одном из направлений.
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