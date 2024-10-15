Росія збила власний бойовий безпілотник 5 жовтня — розвідка Британії

БпЛА С-70. Фото: росЗМІ

Окупанти 5 жовтня знищили свій бойовий безпілотник С-70 "Мисливець", який летів у західному напрямку над лінією фронту в Україні. Ймовірно, російські військові втратили контроль над апаратом і вирішили знищити його, щоб не дати можливості українцям захопити дрон.

Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у X у вівторок, 15 жовтня.

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В розвідці Британії зазначили, що російська компанія "Сухий" працювала над розробкою безпілотного літального апарату С-70 понад десять років. Випробування цього дрона неодноразово спостерігалися на авіабазі Ахтубінськ у Росії.

Однією з головних особливостей С-70 є його низька ефективна площа розсіювання, що робить апарат малопомітним для радарів. Це дає йому можливість здійснювати глибокі удари, проходячи через системи протиповітряної оборони супротивника. В повідомленні зазначили, що С-70 зможе діяти разом із винищувачем Су-57.

За даними британської розвідки, Росія намагалася уникнути втрати цього безпілотника, намагаючись відновити контроль над ним, перш ніж вирішила його знищити.

"Це демонструє черговий дорогий та ганебний провал російської розробки зброї і майже напевно затримає програму С-70", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти намагалися переміщати боєкомплект та особовий склад вночі, але дрони 71-ї окремої єгерської бригади постійно вели спостереження. Військові поділилися вражаючими кадрами знищення ворога.

Раніше ми писали про те, що під час боїв за Вугледар бригада російських морпіхів втратила 80% особового складу, що становить близько 2,4 тисячі осіб.