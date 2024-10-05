ВСУ збили черговий російський літак 5 жовтня

Вибух після падіння винищувача. Фото: скриншот

Сили оборони України збили російський літак на Донеччині. Уламка літака виявлені в околицях міста Костянтинівка.

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов у коментарі "Суспільне Донбас" у суботу, 5 вересня.

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"Сили оборони України збили російський літак на Донеччині", — заявив Горбунов.

Очільник МВА додав, що уламки літака частково попадали навколо міста Костянтинівка та в приватний сектор.

"Пошкоджені декілька приватних будинків. Жертв та постраждалих від цієї події немає", — зазначив Горбунов.

Раніше ми писали, що спецпідрозділу Головного управління розвідки України під час бойової місії у Чорному морі вдалось з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) збити ворожий винищувач-бомбардувальник Су-30СМ.

Нагадаємо, 16 вересня в Амурській області зник із радарів вертоліт Robinson R66. Імовірно, він впав у тайзі, біля села Золота Гора. У момент аварії на борту авіасудна перебували пілот і два пасажири.