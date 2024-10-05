ВСУ сбили очередной российский самолет 5 октября

Взрыв после падения истребителя. Фото: скриншот

Силы обороны Украины сбили российский самолет в Донецкой области. Обломки самолета обнаружены в окрестностях города Константиновка.

Об этом сообщил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов в комментарии "Суспільне Донбас" в субботу, 5 сентября.

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"Силы обороны Украины сбили российский самолет в Донецкой области", — заявил Горбунов.

Глава МВА добавил, что обломки самолета частично попадали вокруг города Константиновка и в частный сектор.

"Повреждены несколько частных домов. Жертв и пострадавших от этого события нет", — отметил Горбунов.

Ранее мы писали, что спецподразделения Главного управления разведки Украины во время боевой миссии в Черном море удалось с переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) сбить вражеский истребитель-бомбардировщик Су-30СМ.

Напомним, 16 сентября, в Амурской области скрылся с радаров вертолет Robinson R66. Вероятно, он упал в тайге у села Золотая Гора. В момент аварии на борту авиасудна находились пилот и два пассажира.