Россия сбила собственный боевой беспилотник 5 октября — разведка Британии

БПЛА С-70. Фото: росСМИ

Оккупанты 5 октября уничтожили свой боевой беспилотник С-70 "Охотник", летевший в западном направлении над линией фронта в Украине. Вероятно, российские военные потеряли контроль над аппаратом и решили уничтожить его, чтобы не дать украинцам возможности захватить дрон.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в X во вторник, 15 октября.

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В разведке Британии отметили, что российская компания "Сухой" работала над разработкой беспилотного летательного аппарата С-70 более десяти лет. Испытания этого дрона неоднократно наблюдались на авиабазе Ахтубинск в России.

Одной из главных особенностей С-70 является низкая эффективная площадь рассеяния, что делает аппарат малозаметным для радаров. Это дает ему возможность совершать глубокие удары, проходя через системы противовоздушной обороны противника. В сообщении отметили, что С-70 сможет действовать вместе с истребителем Су-57.

По данным британской разведки, Россия пыталась уйти от потери этого беспилотника, пытаясь восстановить контроль над ним, прежде чем решила его уничтожить.

"Это демонстрирует очередной дорогостоящий и позорный провал российской разработки оружия и почти наверняка задержит программу С-70", — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты пытались перемещать боекомплект и личный состав ночью, но дроны 71-й отдельной егерской бригады постоянно вели наблюдение. Военные поделились поразительными кадрами уничтожения врага.

Ранее мы писали о том, что во время боев за Угледар бригада российских морпехов потеряла 80% личного состава, что составляет около 2,4 тысяч человек.