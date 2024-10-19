В Луганске ликвидирован российский майор Дмитрий Первуха

Ликвидация российского майора Дмитрия Первухи. Фото: ГУР

В центре временно оккупированного Луганска был ликвидирован российский военный преступник. Речь идет о майоре Дмитрии Первухе.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram в субботу, 19 августа.

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Ликвидация российского военного преступника

В ГУР рассказали, что 18 октября около 11:40 в центре временно оккупированного Луганска взорвался автомобиль УАЗ Патриот. Внутри него находился офицер российской оккупационной армии — майор Дмитрий Первуха. Захватчика удалось ликвидировать.

Ликвидация российского майора Дмитрия Первуха. Фото: ГУР

"Первуха находился на службе подчиненного Генштабу ВС РФ 273-го разведывательного центра (в/ч 53847), чей пункт постоянной дислокации расположен в городе Новосибирск", — говорится в сообщении.

На временно оккупированных территориях он занимал должность так называемого "начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы".

Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, в российском городе Брянск была совершена атака на завод "Кремний", который имеет стратегическое значение для оккупантов, поскольку производит компоненты для их техники.

Также десантники успешно отразили масштабную атаку врага вблизи Белогоровки в Луганской области.