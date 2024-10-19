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У Брянську атакували завод, що виробляє деталі до ракетних установок РФ — відео

19 жовтня 2024 13:00
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
У Брянську атакували завод Кремній — відео
Вибух у Брянську. Фото: скриншот із відео
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У Росії у місті Брянськ атакований завод "Кремній". Об'єкт є стратегічно важливим для російських військових, адже постачає компоненти для техніки противника.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки й оборони України Олександр Коваленко у Telegram у суботу, 19 жовтня.

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У російському місті Брянськ було здійснено атаку на завод "Кремній", який займається виробництвом мікроелектроніки для ключових військових систем Росії.

За даними Коваленка, завод постачає компоненти для ворожих ракетних комплексів, зенітно-ракетних систем "Панцир", ракет "Іскандер", а також для радіолокаційних систем, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

"Звісно, що цей об‘єкт має бути знищений", — заявив військовий експерт.

Нагадаємо, нещодавно під Москвою на військовому аеродромі "Чкаловський" спалахнула велика пожежа. Полум'я охопило адміністративну будівлю на території військового об'єкта.

Раніше ми писали, що в Якутії 14 жовтня сталася масштабна пожежа на виробництві будматеріалів. Місцеві чули звуки, схожі на детонацію.

атака окупанти вибух завод Росія військова техніка

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