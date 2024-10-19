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В Брянске атаковали завод, производящий детали к ракетным установкам РФ — видео

19 октября 2024 13:00
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
В Брянске атаковали завод Кремний
Взрыв в Брянске. Фото: скриншот с видео
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В России в городе Брянск атакован завод "Кремний". Объект стратегически важен для российских военных, ведь поставляет компоненты для техники противника.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Коваленко в Telegram в субботу, 19 октября.

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В Брянске в России атакован завод

В российском городе Брянск была совершена атака на завод "Кремний", который занимается производством микроэлектроники для ключевых военных систем России.

По данным Коваленко, завод поставляет компоненты для вражеских ракетных комплексов, зенитно-ракетных систем "Панцирь", ракет "Искандер", а также для радиолокационных систем, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

"Конечно, этот объект должен быть уничтожен", — заявил военный эксперт.

Напомним, недавно под Москвой на военном аэродроме "Чкаловский" вспыхнул большой пожар. Пламя охватило административное здание на территории военного объекта.

Ранее мы писали, что в Якутии 14 октября произошел масштабный пожар на производстве стройматериалов. Местные слышали звуки, похожие на детонацию.

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