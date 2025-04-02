Помер чоловік, поранений під час атаки РФ на Суми 24 березня

Рятувальники та лікарі вивозять поранених внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС

У лікарні помер чоловік, який зазнав поранення внаслідок російського ракетного удару по Сумах. Нагадаємо, що 24 березня російські окупанти обстріляли центр Сум — наразі відомо про більш ніж сто постраждалих.

Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар у Telegram.

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Удар по Сумах 24 березня — у лікарні помер чоловік

"Вчора в лікарні помер чоловік, який отримав серйозні травми 24 березня. Щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам’ять", — написав Кобзар.

Зазначимо, що 24 березня російські окупанти завдали ракетного удару по центру міста. Постраждало декілька багатоповерхівок.

Внаслідок ракетного обстрілу Сум 24 березня багато цивільних людей отримали поранення, серед них є і діти.

Як зазначив заступник голови Сумської райради Володимир Біцак в ефірі День.LIVE, удару по місту РФ завдала балістичною ракетою, попередньо, Х-101.

У той же день президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні відреагував на удар РФ по Сумах.

За словами Зеленського, на момент його відеозвернення було відомо про майже 90 постраждалих, серед яких 17 дітей. Вибухи пошкодили школу та житлові будинки, однак завдяки своєчасним діям діти перебували в укритті.

Скриншот повідомлення в.о. мера Сум

Нагадаємо, що нещодавно у лікарні помер чоловік, який зазнав поранень під час масованої атаки РФ на Дніпро 28 березня.

Російські окупанти безпілотниками атакували Дніпро 28 березня. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та поранені.