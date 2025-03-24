Обстріл Сум 24 березня — які наслідки російської атаки

Окупанти вдарили по центру Сум — відео наслідків
Російські окупанти у понеділок, 24 березня, завдали удару по центру Сум. Внаслідок обстрілу є поранені.
Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.
Обстріл Сум 24 березня
"Ворог завдав ракетного удару по центру міста. Постраждало декілька багатоповерхівок", — зазначив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.
Наразі на місці події працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки російського обстрілу. Крім того, постраждалим надають допомогу. В ОВА не назвали кількість поранених.
Нагадаємо, 23 березня загарбники скинули КАБи на Сумщину. Ворог вбив 61-річну жінку.
Також окупанти атакували Харківську область та поранили пʼятьох людей.
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