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Окупанти вдарили по центру Сум — відео наслідків

24 березня 2025 15:07
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Сум 24 березня — які наслідки російської атаки
Наслідки обстрілу Сум 24 березня. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у понеділок, 24 березня, завдали удару по центру Сум. Внаслідок обстрілу є поранені.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

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"Ворог завдав ракетного удару по центру міста. Постраждало декілька багатоповерхівок", — зазначив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Наразі на місці події працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки російського обстрілу. Крім того, постраждалим надають допомогу. В ОВА не назвали кількість поранених.

Нагадаємо, 23 березня загарбники скинули КАБи на Сумщину. Ворог вбив 61-річну жінку.

Також окупанти атакували Харківську область та поранили пʼятьох людей.

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