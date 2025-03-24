Обстрел Сум 24 марта — какие последствия российской атаки

Последствия обстрела Сум 24 марта. Фото: скриншот

Российские оккупанты в понедельник, 24 марта, нанесли удар по центру Сум. В результате обстрела есть раненые.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации.

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Обстрел Сум 24 марта

"Враг нанес ракетный удар по центру города. Пострадало несколько многоэтажек", — отметил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, которые ликвидируют последствия российского обстрела. Кроме того, пострадавшим оказывают помощь. В ОВА не назвали количество раненых.

Напомним, 23 марта захватчики сбросили КАБы на Сумщину. Враг убил 61-летнюю женщину.

Также оккупанты атаковали Харьковскую область и ранили пятерых человек.