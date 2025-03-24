Обстрел Сум 24 марта — какие последствия российской атаки

Оккупанты ударили по центру Сум — видео последствий
Российские оккупанты в понедельник, 24 марта, нанесли удар по центру Сум. В результате обстрела есть раненые.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации.
Обстрел Сум 24 марта
"Враг нанес ракетный удар по центру города. Пострадало несколько многоэтажек", — отметил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели, которые ликвидируют последствия российского обстрела. Кроме того, пострадавшим оказывают помощь. В ОВА не назвали количество раненых.
Напомним, 23 марта захватчики сбросили КАБы на Сумщину. Враг убил 61-летнюю женщину.
Также оккупанты атаковали Харьковскую область и ранили пятерых человек.
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