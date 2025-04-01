Помер чоловік, поранений внаслідок атаки РФ на Дніпро

Рятувальники намагаються врятувати людину після атаки РФ. Фото: Запорізька ОВА

У лікарні помер чоловік, який зазнав поранень під час масованої атаки РФ на Дніпро. Нагадаємо, що ввечері 28 березня російські окупанти дронами атакували це місто.

Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Атака РФ на Дніпро 28 березня — у лікарні помер чоловік

"На жаль, у лікарні помер постраждалий внаслідок ворожої атаки на Дніпро ввечері 28 березня", — повідомив очільник ОВА.

А також зазначив, що протягом декількох днів лікарі намагалися врятувати життя цього 68-річного чоловіка, однак травми виявилися надто тяжкими.

Загалом, за інформацією глави ОВА, внаслідок масованої атаки РФ на Дніпро 28 березня загинуло п'ять людей.

Скриншот повідомлення голови ОВА/Telegram

Нагадаємо, що 28 березня росіяни безпілотниками атакували Дніпро. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та поранені.

У неділю, 30 березня, у Дніпрі було оголошено жалобу за загиблими внаслідок масованої атаки росіян.