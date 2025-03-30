Обстріл Дніпра — кількість постраждалих збільшилася до 28 осіб

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

У неділю, 30 березня, у Дніпрі оголошено жалобу за загиблими через атаку росіян. Тим часом кількість постраждалих зросла.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Facebook.

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Збільшилось число постраждалих

За інформацією Лисака, кількість постраждалих у Дніпрі збільшилася до 28 громадян.

"Дев'ятеро з них залишаються у лікарні. Стан двох пацієнтів оцінюють як важкий. Решта оговтуватися будуть вдома", — йдеться у повідомленні.

Також голова ОВА додав, що вночі ворог вдарив з РСЗВ "Град" по Нікополю.

"Пошкодження є на території одного з підприємств. Також понівечений заклад позашкільної освіти. Втім, головне — місцеві вціліли", — підсумував Лисак.

Повідомлення Лисака у Facebook

Нагадаємо, унаслідок російської атаки на Дніпро загинули чотири людини. "Приліт" стався, зокрема, по готельно-ресторанному комплексу Bartolomeo.