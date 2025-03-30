Обстріл Дніпра — кількість постраждалих збільшилася до 28 осіб

Удар РФ по Дніпру — кількість постраждалих знову зросла
У неділю, 30 березня, у Дніпрі оголошено жалобу за загиблими через атаку росіян. Тим часом кількість постраждалих зросла.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Facebook.
Збільшилось число постраждалих
За інформацією Лисака, кількість постраждалих у Дніпрі збільшилася до 28 громадян.
"Дев'ятеро з них залишаються у лікарні. Стан двох пацієнтів оцінюють як важкий. Решта оговтуватися будуть вдома", — йдеться у повідомленні.
Також голова ОВА додав, що вночі ворог вдарив з РСЗВ "Град" по Нікополю.
"Пошкодження є на території одного з підприємств. Також понівечений заклад позашкільної освіти. Втім, головне — місцеві вціліли", — підсумував Лисак.
Нагадаємо, унаслідок російської атаки на Дніпро загинули чотири людини. "Приліт" стався, зокрема, по готельно-ресторанному комплексу Bartolomeo.
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