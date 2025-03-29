Обстріл Дніпра 28 березня — 4 загиблих, 21 поранений

Зросла кількість постраждалих унаслідок атаки РФ по Дніпру — фото
Через російський удар по Дніпру 28 березня зросла кількість постраждалих. Зафіксовано масштабні руйнування.
Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Наслідки атаки по Дніпру
За інформацією рятувальників, внаслідок російської атаки загинули чотири людини, ще 21 поранено.
"Масований удар спричинив масштабні руйнування та пожежі. Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО. Постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС додали, що також було пошкоджено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.
"Займання ліквідовані. До робіт залучалися понад 150 рятувальників та 40 одиниць техніки", — підсумували надзвичайники.
Нагадаємо, ввечері 28 березня росіяни скерували на Дніпро понад два десятки безпілотників. Більшість з них було збито. Перед цим у місті лунали вибухи.
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