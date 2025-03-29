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Зросла кількість постраждалих унаслідок атаки РФ по Дніпру — фото

29 березня 2025 07:48
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Дніпра 28 березня — 4 загиблих, 21 поранений
Рятувальники гасять пожежу після російського обстрілу. Фото: ДСНС
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Через російський удар по Дніпру 28 березня зросла кількість постраждалих. Зафіксовано масштабні руйнування.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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За інформацією рятувальників, внаслідок російської атаки загинули чотири людини, ще 21 поранено.

"Масований удар спричинив масштабні руйнування та пожежі. Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО. Постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль", — йдеться у повідомленні.

ДСНС Дніпро
Пожежа у будинку після обстрілу. Фото: ДСНС

У ДСНС додали, що також було пошкоджено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

"Займання ліквідовані. До робіт залучалися понад 150 рятувальників та 40 одиниць техніки", — підсумували надзвичайники.

Удар по Дніпру
Пошкоджена автівка. Фото: ДСНС
Обстріл Дніпра
Зруйнований будинок. Фото: ДСНС
Атака на Дніпро
Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, ввечері 28 березня росіяни скерували на Дніпро понад два десятки безпілотників. Більшість з них було збито. Перед цим у місті лунали вибухи.

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