Обстріл Дніпра 28 березня — 4 загиблих, 21 поранений

Рятувальники гасять пожежу після російського обстрілу. Фото: ДСНС

Через російський удар по Дніпру 28 березня зросла кількість постраждалих. Зафіксовано масштабні руйнування.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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За інформацією рятувальників, внаслідок російської атаки загинули чотири людини, ще 21 поранено.

"Масований удар спричинив масштабні руйнування та пожежі. Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО. Постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль", — йдеться у повідомленні.

Пожежа у будинку після обстрілу. Фото: ДСНС

У ДСНС додали, що також було пошкоджено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

"Займання ліквідовані. До робіт залучалися понад 150 рятувальників та 40 одиниць техніки", — підсумували надзвичайники.

Пошкоджена автівка. Фото: ДСНС

Зруйнований будинок. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, ввечері 28 березня росіяни скерували на Дніпро понад два десятки безпілотників. Більшість з них було збито. Перед цим у місті лунали вибухи.