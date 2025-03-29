Обстрел Днепра 28 марта — 4 погибших, 21 раненый

Спасатели тушат пожар после российского обстрела. Фото: ГСЧС

Из-за российского удара по Днепру 28 марта возросло количество пострадавших. Зафиксированы масштабные разрушения.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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По информации спасателей, в результате российской атаки погибли четыре человека, еще 21 ранен.

"Массированный удар вызвал масштабные разрушения и пожары. Горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО. Пострадали многоэтажки и 21 автомобиль", — говорится в сообщении.

Пожар в доме после обстрела. Фото: ГСЧС

В ГСЧС добавили, что также были повреждены две единицы пожарно-спасательной техники.

"Возгорание ликвидированы. К работам привлекались более 150 спасателей и 40 единиц техники", — подытожили чрезвычайники.

Поврежденная машина. Фото: ГСЧС

Разрушенный дом. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела. Фото: ГСЧС

Напомним, вечером 28 марта россияне направили на Днепр более двух десятков беспилотников. Большинство из них были сбиты. Перед этим в городе раздавались взрывы.