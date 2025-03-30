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Удар РФ по Днепру — количество пострадавших снова возросло

30 марта 2025 10:35
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрел Днепра — количество пострадавших увеличилось до 28 человек
Спасатели ликвидируют последствия обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В воскресенье, 30 марта, в Днепре объявлен траур по погибшим из-за атаки россиян. Тем временем количество пострадавших возросло.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Facebook.

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По информации Лысака, количество пострадавших в Днепре увеличилось до 28 граждан.

"Девять из них остаются в больнице. Состояние двух пациентов оценивается как тяжелое. Остальные оправляться будут дома", — говорится в сообщении.

Также глава ОВА добавил, что ночью враг ударил из РСЗО "Град" по Никополю.

"Повреждения есть на территории одного из предприятий. Также изуродовано заведение внешкольного образования. Впрочем, главное — местные уцелели", — подытожил Лысак.

Удар по Дніпру
Сообщение Лысака в Facebook

Напомним, в результате российской атаки на Днепр погибли четыре человека. "Прилет" произошел, в частности, по гостинично-ресторанному комплексу Bartolomeo.

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