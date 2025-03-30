Обстрел Днепра — количество пострадавших увеличилось до 28 человек

Удар РФ по Днепру — количество пострадавших снова возросло
В воскресенье, 30 марта, в Днепре объявлен траур по погибшим из-за атаки россиян. Тем временем количество пострадавших возросло.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Facebook.
Увеличилось число пострадавших
По информации Лысака, количество пострадавших в Днепре увеличилось до 28 граждан.
"Девять из них остаются в больнице. Состояние двух пациентов оценивается как тяжелое. Остальные оправляться будут дома", — говорится в сообщении.
Также глава ОВА добавил, что ночью враг ударил из РСЗО "Град" по Никополю.
"Повреждения есть на территории одного из предприятий. Также изуродовано заведение внешкольного образования. Впрочем, главное — местные уцелели", — подытожил Лысак.
Напомним, в результате российской атаки на Днепр погибли четыре человека. "Прилет" произошел, в частности, по гостинично-ресторанному комплексу Bartolomeo.
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