Умер мужчина, раненый в результате атаки РФ на Днепр

Спасатели пытаются спасти человека после атаки РФ. Фото: Запорожская ОВА

В больнице умер мужчина, который получил ранения во время массированной атаки РФ на Днепр. Напомним, что вечером 28 марта российские оккупанты дронами атаковали этот город.

Об этом информирует председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

Читайте также:

Атака РФ на Днепр 28 марта — в больнице умер мужчина

"К сожалению, в больнице умер пострадавший в результате вражеской атаки на Днепр вечером 28 марта", — сообщил глава ОВА.

А также отметил, что в течение нескольких дней врачи пытались спасти жизнь этого 68-летнего мужчины, однако травмы оказались слишком тяжелыми.

Всего, по информации главы ОВА, в результате массированной атаки РФ на Днепр 28 марта погибли пять человек.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Напомним, что 28 марта россияне беспилотниками атаковали Днепр. В результате вражеского обстрела есть погибшие и раненые.

В воскресенье, 30 марта, в Днепре был объявлен траур по погибшим в результате массированной атаки россиян.