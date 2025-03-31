Вибух у Сумах вдень 31 березня — яка загроза

Вибух. Фото ілюстративне: скриншот

Вибух у Сумах пролунав вдень, 31 березня. Наразі повітряну тривогу оголошено в Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибух у Сумах

Інформація про вибух у місті зʼявилася близько 16:15.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог України. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, зранку 31 березня російські окупанти атакували Харків ударними безпілотниками.

Крім того, загарбники обстрілювали місто вночі. Відомо, що ворог влучив по території цивільного підприємства в Київському районі.