Взрыв в Сумах днем 31 марта — какая угроза

Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот

Взрыв в Сумах прогремел днем 31 марта. Сейчас воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Информация о взрыве в городе появилась около 16:15.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Существует угроза применения авиационных средств поражения.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог Украины. Фото: alerts.in.ua

Напомним, утром 31 марта российские оккупанты атаковали Харьков ударными беспилотниками.

Кроме того, захватчики обстреливали город ночью. Известно, что враг попал по территории гражданского предприятия в Киевском районе.