Взрыв в Сумах днем 31 марта — какая угроза

В Сумах прогремел мощный взрыв — что известно
Взрыв в Сумах прогремел днем 31 марта. Сейчас воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрыв в Сумах
Информация о взрыве в городе появилась около 16:15.
В Воздушных силах ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Существует угроза применения авиационных средств поражения.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, утром 31 марта российские оккупанты атаковали Харьков ударными беспилотниками.
Кроме того, захватчики обстреливали город ночью. Известно, что враг попал по территории гражданского предприятия в Киевском районе.
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