Умер мужчина, раненный во время атаки РФ на Сумы 24 марта

Спасатели и врачи вывозят раненых в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС

В больнице скончался мужчина, который получил ранения в результате российского ракетного удара по Сумах. Напомним, что 24 марта российские оккупанты обстреляли центр Сум — сейчас известно о более чем ста пострадавших.

Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь в Telegram.

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Удар по Сумах 24 марта — в больнице умер мужчина

"Вчера в больнице умер мужчина, который получил серьезные травмы 24 марта. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память", — написал Кобзарь.

Отметим, что 24 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру города. Пострадало несколько многоэтажек.

В результате ракетного обстрела Сум 24 марта много гражданских людей получили ранения, среди них есть и дети.

Как отметил заместитель председателя Сумского райсовета Владимир Бицак в эфире День.LIVE, удар по городу РФ нанесла баллистической ракетой, предварительно, Х-101.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении отреагировал на удар РФ по Сумах.

По словам Зеленского, на момент его видеообращения было известно о почти 90 пострадавших, среди которых 17 детей. Взрывы повредили школу и жилые дома, однако благодаря своевременным действиям дети находились в укрытии.

Скриншот сообщения и.о. мэра Сум

Напомним, что недавно в больнице умер мужчина, который получил ранения во время массированной атаки РФ на Днепр 28 марта.

Российские оккупанты беспилотниками атаковали Днепр 28 марта. В результате вражеского обстрела есть погибшие и раненые.