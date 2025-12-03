Відео
Головна Армія У Коордштабі пояснили, скільки іноземців перебувають в полоні

У Коордштабі пояснили, скільки іноземців перебувають в полоні

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 13:26
У Коордштабі розповіли, скільки іноземців перебувають в полоні України
Полонений громадянин КНДР, який воював на боці Росії. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко пояснив, скільки іноземців потрапили в полон України, які воювали на боці росіян. Зокрема, йдеться про 136 найманців із 37 країн.

Про це Богдан Охріменко повідомив під час Конгресу корінних народів України, передає "Укрінформ".

Читайте також:

Іноземці в полоні України

"136 громадян з 37 країн світу зараз перебувають у нас в полоні, відповідно підготовлені нами певні відео, документальні матеріали, які ми використовуємо в нашій роботі комунікації з нашими партнерами, з посольствами", — повідомив Охріменко.

Він зазначив, що Україна надає інформацію тим державам, громадян яких Росія активно залучає до свого війська.

"Ми цю інформацію доводимо точково по відношенню до тих країн, в яких найбільше відбувається вербування їхніх громадян в збройні сили Російської Федерації. Ця робота дає свої позитивні результати", — каже керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Він додав, що у майбутньому цю інформацію планують зробити публічною.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сподівається, що до кінця цього року вдасться поновити обміни полоненими.

Також нещодавно російські окупанти вбили пʼятьох українських воїнів, які потрапили в полон. Воєнний злочин загарбників стався на Гуляйпільському напрямку.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
