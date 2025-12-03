В Коордштабе рассказали, сколько иностранцев находятся в плену Украины

Пленный гражданин КНДР, который воевал на стороне России. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко объяснил, сколько иностранцев попали в плен Украины, которые воевали на стороне россиян. В частности, речь идет о 136 наемниках из 37 стран.

Об этом Богдан Охрименко сообщил во время Конгресса коренных народов Украины, передает "Укринформ".

Иностранцы в плену Украины

"136 граждан из 37 стран мира сейчас находятся у нас в плену, соответственно подготовлены нами определенные видео, документальные материалы, которые мы используем в нашей работе коммуникации с нашими партнерами, с посольствами", — сообщил Охрименко.

Он отметил, что Украина предоставляет информацию тем государствам, граждан которых Россия активно привлекает в свою армию.

"Мы эту информацию доводим точечно по отношению к тем странам, в которых больше всего происходит вербовка их граждан в вооруженные силы Российской Федерации. Эта работа дает свои положительные результаты", — говорит руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Он добавил, что в будущем эту информацию планируют сделать публичной.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что до конца этого года удастся возобновить обмены пленными.

Также недавно российские оккупанты убили пятерых украинских воинов, которые попали в плен. Военное преступление захватчиков произошло на Гуляйпольском направлении.