Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Коордштабе объяснили, сколько иностранцев находятся в плену

В Коордштабе объяснили, сколько иностранцев находятся в плену

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 13:26
В Коордштабе рассказали, сколько иностранцев находятся в плену Украины
Пленный гражданин КНДР, который воевал на стороне России. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко объяснил, сколько иностранцев попали в плен Украины, которые воевали на стороне россиян. В частности, речь идет о 136 наемниках из 37 стран.

Об этом Богдан Охрименко сообщил во время Конгресса коренных народов Украины, передает "Укринформ".

Реклама
Читайте также:

Иностранцы в плену Украины

"136 граждан из 37 стран мира сейчас находятся у нас в плену, соответственно подготовлены нами определенные видео, документальные материалы, которые мы используем в нашей работе коммуникации с нашими партнерами, с посольствами", — сообщил Охрименко.

Он отметил, что Украина предоставляет информацию тем государствам, граждан которых Россия активно привлекает в свою армию.

"Мы эту информацию доводим точечно по отношению к тем странам, в которых больше всего происходит вербовка их граждан в вооруженные силы Российской Федерации. Эта работа дает свои положительные результаты", — говорит руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Он добавил, что в будущем эту информацию планируют сделать публичной.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что до конца этого года удастся возобновить обмены пленными.

Также недавно российские оккупанты убили пятерых украинских воинов, которые попали в плен. Военное преступление захватчиков произошло на Гуляйпольском направлении.

война Украина иностранцы пленные Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации