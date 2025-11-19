Видео
Україна
Дата публикации 19 ноября 2025 18:01
обновлено: 18:16
Украина стремится возобновить обмены пленными до конца года — заявление Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Украинский лидер Владимир Зеленский надеется, что до конца 2025 года удастся возобновить обмены пленными. Кроме того, он сделал заявление об окончании войны.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в среду, 19 ноября.

Читайте также:

Обмены пленными между Украиной и Россией

"Мы хотим возобновить обмен пленными до конца года", — подчеркнул Зеленский.

Он надеется, что этого удастся достичь. По его словам, Турция поможет Украине в этом вопросе.

Президент отметил, что речь идет не только о военных, но и о гражданских, а также детей.

Завершение войны

"Война должна закончиться, ведь альтернативы миру нет", — говорит Зеленский.

Он отметил, что Украина рассчитывает на силу дипломатии Турции и понятность в России.

Напомним, Эрдоган заявил, что Турция выступает за восстановление Стамбульского формата.

Ранее Зеленский рассказывал, что планирует говорить с лидером Турции о шагах по завершению войны в Украине.

Аркадий Пастула
Автор:
Аркадий Пастула
