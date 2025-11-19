Украина стремится возобновить обмены пленными до конца года — заявление Зеленского

Зеленский сделал заявления об обменах пленными и войне
Украинский лидер Владимир Зеленский надеется, что до конца 2025 года удастся возобновить обмены пленными. Кроме того, он сделал заявление об окончании войны.
Об этом глава государства сказал на пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в среду, 19 ноября.
Обмены пленными между Украиной и Россией
"Мы хотим возобновить обмен пленными до конца года", — подчеркнул Зеленский.
Он надеется, что этого удастся достичь. По его словам, Турция поможет Украине в этом вопросе.
Президент отметил, что речь идет не только о военных, но и о гражданских, а также детей.
Завершение войны
"Война должна закончиться, ведь альтернативы миру нет", — говорит Зеленский.
Он отметил, что Украина рассчитывает на силу дипломатии Турции и понятность в России.
Напомним, Эрдоган заявил, что Турция выступает за восстановление Стамбульского формата.
Ранее Зеленский рассказывал, что планирует говорить с лидером Турции о шагах по завершению войны в Украине.
Читайте Новини.LIVE!