Відео

Зеленський зробив заяви про обміни полоненими та війну

Зеленський зробив заяви про обміни полоненими та війну

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 18:01
Оновлено: 18:34
Україна прагне відновити обміни полоненими до кінця року — заява Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Український лідер Володимир Зеленський сподівається, що до кінця 2025 року вдасться відновити обміни полоненими. Крім того, він зробив заяву про закінчення війни.

Про це глава держави сказав на пресконференції з лідером Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у середу, 19 листопада.

Читайте також:

Обміни полоненими між Україною та Росією

"Ми хочемо відновити обмін полоненими до кінця року", — наголосив Зеленський.

Він сподівається, що цього вдасться досягти. За його словами, Туреччина допоможе Україні у цьому питанні.

Президент зауважив, що йдеться не тільки про військових, а й про цивільних, а також дітей.

Завершення війни

"Війна повинна закінчитись, адже альтернативи миру немає", — каже Зеленський.

Він наголосив, що Україна розраховує на силу дипломатії Туреччини та зрозумілість в Росії.

Нагадаємо, Ердоган заявив, що Туреччина виступає за відновлення Стамбульського формату.

Раніше Зеленський розповідав, що планує говорити з лідером Туреччини про кроки щодо завершення війни в Україні.

Володимир Зеленський Туреччина війна Україна Реджеп Ердоган полонені
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
