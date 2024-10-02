Вибухи у Херсоні сьогодні, 2 жовтня

У Херсоні пролунали вибухи
Вибухи було чутно у Херсоні увечері в середу, 2 жовтня. У місті не було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Атака на Херсон 2 жовтня
Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північному сході.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що станом на 19:40 повітряна тривога оголошена у Сумській, Луганській областях та Криму.
Наразі офіційних коментарів від представників влади Херсона та області не було.
Нагадаємо, вчора російська армія обстріляла центр Херсона. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
У Херсонській обласній прокуратурі зазначили, що ворог вдарив по місту зі ствольної артилерії.
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