Вибухи у Херсоні сьогодні, 2 жовтня

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: ОВА

Вибухи було чутно у Херсоні увечері в середу, 2 жовтня. У місті не було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північному сході.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 19:40 повітряна тривога оголошена у Сумській, Луганській областях та Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Наразі офіційних коментарів від представників влади Херсона та області не було.

Нагадаємо, вчора російська армія обстріляла центр Херсона. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

У Херсонській обласній прокуратурі зазначили, що ворог вдарив по місту зі ствольної артилерії.