Взрывы в Херсоне сегодня, 2 октября

В Херсоне раздались взрывы
Взрывы были слышны в Херсоне вечером в среду, 2 октября. В городе не была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Атака на Херсон 2 октября
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке.
"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!", — говорится в сообщении.
Отметим, что по состоянию на 19.40 воздушная тревога объявлена в Сумской, Луганской областях и в Крыму.
Пока официальных комментариев от представителей власти Херсона и области не было.
Напомним, вчера русская армия обстреляла центр Херсона. В результате атаки погибли и ранены.
В Херсонской областной прокуратуре отметили, что враг ударил по городу из ствольной артиллерии.
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