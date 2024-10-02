Взрывы в Херсоне сегодня, 2 октября

Последствия атаки. Иллюстративное фото: ОВА

Взрывы были слышны в Херсоне вечером в среду, 2 октября. В городе не была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Атака на Херсон 2 октября

Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 19.40 воздушная тревога объявлена в Сумской, Луганской областях и в Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Пока официальных комментариев от представителей власти Херсона и области не было.

Напомним, вчера русская армия обстреляла центр Херсона. В результате атаки погибли и ранены.

В Херсонской областной прокуратуре отметили, что враг ударил по городу из ствольной артиллерии.