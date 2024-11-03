Вибухи в Херсоні 3 листопада — що відомо

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото ілюстративне: Нацполіція

Вибухи в Херсоні пролунали сьогодні вдень, 3 листопада. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Про вибухи в Херсоні повідомляє Telegram-канал Новини.LIVE Одеса.

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Допис Новини.LIVE Одеса. Фото: скриншот

Обстріл Херсона 3 листопада

Повітряна тривога в регіоні не оголошена — о 13:05 лунав відбій.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Перед тим як в Херсоні пролунали вибухи, в Повітряних силах попереджали прифронтові області про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Допис ПС. Фото: скриншот

Офіційної інформації щодо наявності влучань не надходило.

Нагадаємо, окупанти атакували Херсонську область 2 листопада. Внаслідок атаки загинула жінка, ще 13 людей зазнали поранень, зокрема троє дітей.

Також Новини.LIVE писали, що 2 листопада росіяни атакували передмістя Херсона — унаслідок удару загинула одна людина.