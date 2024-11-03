Херсонська поліція не дивлячись на ризики евакуює місцевих мешканців Херсонщини після обстрілів РФ

Поліція Херсонщини допомогає пораненим після обстрілів РФ. Фото: Скриншот

Патрульна поліція Херсонщини попри важкі обстріли області з боку російських окупантів продовжує допомогати жертвам агресії РФ. Патрульні розповсюдили відео, на якому після чергової атаки демонструють свою відвагу та готовність допомогти кожному.

Про це повідомляє Нацполіція.

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На відео поліцейські не тільки евакуюють поранених на своїх машинах, але й сприяють медикам, надаючи першу домедичну допомогу постраждалим.

Нагадаємо, внаслідок артилерійського удару по Зеленівці, загинула 40-річна жінка, рятувальники дістали її тіло з-під завалів.

Ще четверо людей дістали поранення. Троє з них — діти.

10-річний хлопчик та 11-річна дівчинка дістали вибухові травми, у вкрай важкому стані перебуває 16-річна дівчинка.

Нагадаємо, вранці внаслідок атаки БпЛА на Київ у Святошинському районі уламок впав на житлову багатоповерхівку та спричинив пожежу.

На російську атаку на Україну відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що необхідно знищувати місця виробництва БпЛА у Росії.