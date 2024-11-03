Херсонська поліція не дивлячись на ризики евакуює місцевих мешканців Херсонщини після обстрілів РФ

Поліція Херсона показала евакуацію поранених після обстрілів РФ
Патрульна поліція Херсонщини попри важкі обстріли області з боку російських окупантів продовжує допомогати жертвам агресії РФ. Патрульні розповсюдили відео, на якому після чергової атаки демонструють свою відвагу та готовність допомогти кожному.
Про це повідомляє Нацполіція.
Як поліція рятує українців в Херсоні
На відео поліцейські не тільки евакуюють поранених на своїх машинах, але й сприяють медикам, надаючи першу домедичну допомогу постраждалим.
Нагадаємо, внаслідок артилерійського удару по Зеленівці, загинула 40-річна жінка, рятувальники дістали її тіло з-під завалів.
Ще четверо людей дістали поранення. Троє з них — діти.
10-річний хлопчик та 11-річна дівчинка дістали вибухові травми, у вкрай важкому стані перебуває 16-річна дівчинка.
Нагадаємо, вранці внаслідок атаки БпЛА на Київ у Святошинському районі уламок впав на житлову багатоповерхівку та спричинив пожежу.
На російську атаку на Україну відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що необхідно знищувати місця виробництва БпЛА у Росії.
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