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Полиция Херсона показала эвакуацию раненых после обстрелов РФ

3 ноября 2024 00:37
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Херсонская полиция, несмотря на риски, эвакуирует местных жителей Херсонщины после обстрелов РФ
Полиция Херсона помогает раненым после обстрелов РФ. Фото: Скриншот
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Патрульная полиция Херсонщины, несмотря на тяжелые обстрелы области со стороны российских оккупантов, продолжает помогать жертвам агрессии РФ. Патрульные распространили видео, где после очередной атаки демонстрируют свою отвагу и готовность помочь каждому.

Об этом сообщает Нацполиция.

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На видео полицейские не только эвакуируют раненых на своих машинах, но и способствуют медикам, оказывая первую медицинскую помощь пострадавшим.

Напомним, в результате артиллерийского удара по Зеленовке, погибла 40-летняя женщина, спасатели извлекли ее тело из-под завалов.

Еще четыре человека получили ранения. Трое из них – дети.

10-летний мальчик и 11-летняя девочка получили взрывные травмы, в крайне тяжелом состоянии находится 16-летняя девочка.

Напомним, утром в результате атаки БпЛА на Киев в Святошинском районе обломок упал на жилую многоэтажку и вызвал пожар.

На российскую атаку на Украину отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что необходимо уничтожать места производства БПЛА в России.

жертвы Херсон война в Украине эвакуация Херсонская область ранение

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