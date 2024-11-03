Херсонская полиция, несмотря на риски, эвакуирует местных жителей Херсонщины после обстрелов РФ

Полиция Херсона помогает раненым после обстрелов РФ. Фото: Скриншот

Патрульная полиция Херсонщины, несмотря на тяжелые обстрелы области со стороны российских оккупантов, продолжает помогать жертвам агрессии РФ. Патрульные распространили видео, где после очередной атаки демонстрируют свою отвагу и готовность помочь каждому.

Об этом сообщает Нацполиция.

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На видео полицейские не только эвакуируют раненых на своих машинах, но и способствуют медикам, оказывая первую медицинскую помощь пострадавшим.

Напомним, в результате артиллерийского удара по Зеленовке, погибла 40-летняя женщина, спасатели извлекли ее тело из-под завалов.

Еще четыре человека получили ранения. Трое из них – дети.

10-летний мальчик и 11-летняя девочка получили взрывные травмы, в крайне тяжелом состоянии находится 16-летняя девочка.

Напомним, утром в результате атаки БпЛА на Киев в Святошинском районе обломок упал на жилую многоэтажку и вызвал пожар.

На российскую атаку на Украину отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что необходимо уничтожать места производства БПЛА в России.