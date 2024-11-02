Єрмак про атаку БпЛА: необхідно знищувати виробництва та місця зберігання

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Російські війська у суботу, 2 листопада, вчергове здійснили атаку дронами-камікадзе на Україну. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що необхідно знищувати місця виробництва БпЛА у Росії.

Про це Єрмак написав у Telegram.

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Єрмак зауважив, що Україна має знищувати виробництва і бази зберігання шахедів.

"Економічний та дипломатичний тиск наших партнерів на РФ недостатній для того, щоб припинити цей щоденний терор в інші способи", — наголосив він.

Скриншот допису Єрмака

Нагадаємо, вранці ворог здійснив атаку Києва безпілотниками. Уламки дронів впали у шести районах столиці: у Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському.

У Святошинському районі уламок БпЛА спричинив пожежу у житловій багатоповерхівці.