Ермак об атаке БпЛА: необходимо уничтожать производства и места хранения

Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

Российские войска в субботу, 2 ноября, в очередной раз совершили атаку дронами-камикадзе на Украину. Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что необходимо уничтожать места производства БпЛА в России.

Об этом Ермак написал в Telegram.

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Ермак заметил, что Украина должна уничтожать производства и базы хранения шахедов.

"Экономическое и дипломатическое давление наших партнеров на РФ недостаточно для того, чтобы прекратить этот ежедневный террор другими способами", — подчеркнул он.

Скриншот поста Ермака

Напомним, утром враг совершил атаку Киева беспилотниками. Обломки дронов упали в шести районах столицы: в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском.

В Святошинском районе обломок БпЛА вызвал пожар в жилой многоэтажке.