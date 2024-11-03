Взрывы в Херсоне 3 ноября — что известно

Последствия обстрела Херсона. Фото иллюстративное: Нацполиция

Взрывы в Херсоне раздались сегодня днем, 3 ноября. В воздушных силах предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

О взрывах в Херсоне сообщает Telegram-канал Новини.LIVE Одесса.

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Сообщение Новости.LIVE Одесса. Фото: скриншот

Обстрел Херсона 3 ноября

Воздушная тревога в регионе не объявлена — в 13:05 звучал отбой.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Перед тем как в Херсоне прогремели взрывы, в Воздушных силах предупреждали прифронтовые области об угрозе применения авиационных средств поражения.

Сообщение ПС. Фото: скриншот

Официальная информация о фиксации ударов не поступала.

Напомним, оккупанты атаковали Херсонскую область 2 ноября. В результате атаки погибла женщина, еще 13 человек получили ранения, в том числе трое детей.

Также Новини.LIVE писали, что 2 ноября россияне атаковали пригород Херсона — в результате удара погиб один человек.