Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В Херсоне прозвучала серия взрывов arrow

В Херсоне прозвучала серия взрывов

3 ноября 2024 15:01
Галина Шподарева - редактор
Взрывы в Херсоне 3 ноября — что известно
Последствия обстрела Херсона. Фото иллюстративное: Нацполиция
Галина Шподарева - редактор

Взрывы в Херсоне раздались сегодня днем, 3 ноября. В воздушных силах предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

О взрывах в Херсоне сообщает Telegram-канал Новини.LIVE Одесса.

Читайте также:
Сообщение Новости.LIVE Одесса
Сообщение Новости.LIVE Одесса. Фото: скриншот

Обстрел Херсона 3 ноября

Воздушная тревога в регионе не объявлена — в 13:05 звучал отбой. 

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Перед тем как в Херсоне прогремели взрывы, в Воздушных силах предупреждали прифронтовые области об угрозе применения авиационных средств поражения.

Сообщение ПС
Сообщение ПС. Фото: скриншот

Официальная информация о фиксации ударов не поступала.

Напомним, оккупанты атаковали Херсонскую область 2 ноября. В результате атаки погибла женщина, еще 13 человек получили ранения, в том числе трое детей.

Также Новини.LIVE писали, что 2 ноября россияне атаковали пригород Херсона — в результате удара погиб один человек.

Херсон взрыв обстрелы война в Украине война Херсонская область

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:01 Какие изменения будут в мобилизации лиц с инвалидностью в ноябре

16:35 Командир ВСУ заявил о необходимости принудительной мобилизации

16:35 Российские корабли избегают побережья Одессы — причины

16:34 Обломки БпЛА упали на институт журналистики КНУ в Киеве — фото

16:15 В ВСУ объяснили, когда враг теряет управление подразделениями

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

16:05 Три комнаты в царском доме — самые дорогие коммуны в Одессе

15:55 Если победит Трамп, Европа не сможет быть "за войну", — Орбан

15:35 Взрывы раздались в Харькове — что известно

15:31 Россияне временно снизили активность авиации над Черным морем

15:29 Военные показали, как устраивают ловушки для оккупантов — видео

17:01 Какие изменения будут в мобилизации лиц с инвалидностью в ноябре

16:35 Командир ВСУ заявил о необходимости принудительной мобилизации

16:35 Российские корабли избегают побережья Одессы — причины

16:34 Обломки БпЛА упали на институт журналистики КНУ в Киеве — фото

16:15 В ВСУ объяснили, когда враг теряет управление подразделениями

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

16:05 Три комнаты в царском доме — самые дорогие коммуны в Одессе

15:55 Если победит Трамп, Европа не сможет быть "за войну", — Орбан

15:35 Взрывы раздались в Харькове — что известно

15:31 Россияне временно снизили активность авиации над Черным морем

15:29 Военные показали, как устраивают ловушки для оккупантов — видео

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

2 ноября 2024
Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали