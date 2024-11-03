Взрывы в Херсоне 3 ноября — что известно

В Херсоне прозвучала серия взрывов
Взрывы в Херсоне раздались сегодня днем, 3 ноября. В воздушных силах предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
О взрывах в Херсоне сообщает Telegram-канал Новини.LIVE Одесса.
Обстрел Херсона 3 ноября
Воздушная тревога в регионе не объявлена — в 13:05 звучал отбой.
Перед тем как в Херсоне прогремели взрывы, в Воздушных силах предупреждали прифронтовые области об угрозе применения авиационных средств поражения.
Официальная информация о фиксации ударов не поступала.
Напомним, оккупанты атаковали Херсонскую область 2 ноября. В результате атаки погибла женщина, еще 13 человек получили ранения, в том числе трое детей.
Также Новини.LIVE писали, что 2 ноября россияне атаковали пригород Херсона — в результате удара погиб один человек.
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