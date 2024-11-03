Обстріл Херсонщини 3 листопада — які наслідки атаки

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/UA_National_Police

Російські окупанти знову атакували Херсонську область. Внаслідок атаки загинула жінка, ще 13 людей отримали поранення, у тому числі троє дітей.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.

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Загарбники накрили Херсонську область масованим вогнем з артилерії, мінометів, танків та безпілотників.

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/UA_National_Police

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/UA_National_Police

"Під обстрілами перебували Херсон, Антонівка, Зеленівка, Інженерне, Садове, Придніпровське, Дніпровське, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Томина Балка, Микільське, Новодмитрівка, Берислав, Гаврилівка, Томарине та Крупиця", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/UA_National_Police

Ворог поцілив у церкву, магазини, гаражі та приватні автомобілі. Також у житлових кварталах пошкоджено п'ять багатоповерхівок та 14 приватних будинків.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський назвав кількість безпілотників, бомб і ракет, застосованих російськими окупантами протягом тижня.

Також у ніч проти 3 листопада російські загарбники атакували Київську область, внаслідок чого постраждали будинки та автомобілі.