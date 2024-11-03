Обстрел Херсонщины 3 ноября — какие последствия атаки

Последствия обстрела Херсонской области. Фото: t.me/UA_National_Police

Российские оккупанты снова атаковали Херсонскую область. В результате атаки погибла женщина, еще 13 человек получили ранения, в том числе трое детей.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.

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Захватчики накрыли Херсонскую область массированным огнем из артиллерии, минометов, танков и беспилотников.

Последствия обстрела Херсонской области. Фото: t.me/UA_National_Police

Последствия обстрела Херсонской области. Фото: t.me/UA_National_Police

"Под обстрелами находились Херсон, Антоновка, Зеленовка, Инженерное, Садовое, Приднепровское, Днепровское, Белозерка, Станислав, Кизомыс, Томина Балка, Никольское, Новодмитровка, Берислав, Гавриловка, Томарино и Крупица", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Херсонской области. Фото: t.me/UA_National_Police

Враг попал в церковь, магазины, гаражи и частные автомобили. Также в жилых кварталах повреждены пять многоэтажек и 14 частных домов.

Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество беспилотников, бомб и ракет, примененных российскими оккупантами в течение недели.

Также в ночь на 3 ноября российские захватчики атаковали Киевскую область, в результате чего пострадали дома и автомобили.