Зеленський повідомив кількість атак на Україну за тиждень

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість безпілотників, бомб та ракет, які використали російські окупанти за тиждень. За його словами, більшість ударів ворог спрямував проти цивільних об'єктів та критичної інфраструктури.

Про це український лідер повідомив у Telegram у неділю, 3 листопада.

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Зеленський зазначив, що минулої ночі загарбники атакували Україну більш ніж 50 ударними дронами. За тиждень зафіксовано по різних регіонах ударів понад 900 бомбами, запуск 30 ракет і майже 500 "шахедів".

"Більшість цих ударів була спрямована проти цивільних об’єктів і критичної інфраструктури. І не просто більшість, а всі ці удари були б неможливі, якби ми мали достатню підтримку світу в очевидних речах. У далекобійності заради безпеки. У справді дієвих санкціях, які не дозволили б Росії імпортувати критично важливі компоненти для виробництва дронів і ракет, зокрема мікроелектроніку. А також у політичних рішеннях, які можуть знищити російське бажання воювати", — наголосив глава держави.

За його словами, Україна заслуговує на таку ж надійну безпеку, як і всі інші наші партнери у вільному світі.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада російські окупанти знову здійснили атаку на Україну, використавши ударні безпілотники та ракету.

Також сьогодні у Сумах закінчили аварійно-відновлювальні роботи після російського обстрілу 1 листопада, внаслідок якого постраждали п'ятеро людей.