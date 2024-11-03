Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Зеленський назвав число цілей, які атакували Україну за тиждень arrow

Зеленський назвав число цілей, які атакували Україну за тиждень

3 листопада 2024 12:12
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський повідомив кількість атак на Україну за тиждень
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість безпілотників, бомб та ракет, які використали російські окупанти за тиждень. За його словами, більшість ударів ворог спрямував проти цивільних об'єктів та критичної інфраструктури.

Про це український лідер повідомив у Telegram у неділю, 3 листопада.

Читайте також:

Російські обстріли України

Зеленський зазначив, що минулої ночі загарбники атакували Україну більш ніж 50 ударними дронами. За тиждень зафіксовано по різних регіонах ударів понад 900 бомбами, запуск 30 ракет і майже 500 "шахедів".

"Більшість цих ударів була спрямована проти цивільних об’єктів і критичної інфраструктури. І не просто більшість, а всі ці удари були б неможливі, якби ми мали достатню підтримку світу в очевидних речах. У далекобійності заради безпеки. У справді дієвих санкціях, які не дозволили б Росії імпортувати критично важливі компоненти для виробництва дронів і ракет, зокрема мікроелектроніку. А також у політичних рішеннях, які можуть знищити російське бажання воювати", — наголосив глава держави.

За його словами, Україна заслуговує на таку ж надійну безпеку, як і всі інші наші партнери у вільному світі.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада російські окупанти знову здійснили атаку на Україну, використавши ударні безпілотники та ракету.

Також сьогодні у Сумах закінчили аварійно-відновлювальні роботи після російського обстрілу 1 листопада, внаслідок якого постраждали п'ятеро людей.

Україна Володимир Зеленський окупанти обстріли війна президент

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:03 Синоптики прогнозують у Львові морозну погоду завтра

13:00 Гроші на оренду житла — де переселенці можуть отримати допомогу

12:59 На Одещині збудують укриття для закладу освіти за 35 млн

12:58 У КМВА пояснили нову тактику дронових атак ворога

12:29 З'явилися супутникові знімки захисних споруд у Кримського мосту

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

12:22 На Одещині зафіксовано рекордно теплу погоду

12:15 У Росії понад 20 вагонів з вугіллям зійшли з рейок

12:12 Зеленський назвав число цілей, які атакували Україну за тиждень

12:08 В Україні зростають ціни на нерухомість — в чому причина

11:57 Висока активність Сонця — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:03 Синоптики прогнозують у Львові морозну погоду завтра

13:00 Гроші на оренду житла — де переселенці можуть отримати допомогу

12:59 На Одещині збудують укриття для закладу освіти за 35 млн

12:58 У КМВА пояснили нову тактику дронових атак ворога

12:29 З'явилися супутникові знімки захисних споруд у Кримського мосту

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

12:22 На Одещині зафіксовано рекордно теплу погоду

12:15 У Росії понад 20 вагонів з вугіллям зійшли з рейок

12:12 Зеленський назвав число цілей, які атакували Україну за тиждень

12:08 В Україні зростають ціни на нерухомість — в чому причина

11:57 Висока активність Сонця — прогноз магнітних бур на сьогодні

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Text

15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

Text

12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Text

08:22 Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

1 листопада 2024
Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Text

21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Text

15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

25 жовтня 2024

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі