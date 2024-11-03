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Зеленский назвал число целей, атаковавших Украину за неделю

3 ноября 2024 12:12
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский сообщил количество атак на Украину за неделю
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество беспилотников, бомб и ракет, которые использовали российские оккупанты за неделю. По его словам, большинство ударов враг направил против гражданских объектов и критической инфраструктуры.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в воскресенье, 3 ноября.

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Зеленский отметил, что минувшей ночью захватчики атаковали Украину более чем 50 ударными дронами. За неделю зафиксировано по разным регионам ударов более 900 бомбами, запуск 30 ракет и почти 500 "шахедов".

"Большинство этих ударов было направлено против гражданских объектов и критической инфраструктуры. И не просто большинство, а все эти удары были бы невозможны, если бы мы имели достаточную поддержку мира в очевидных вещах. В дальнобойности ради безопасности. В действительно действенных санкциях, которые не позволили бы России импортировать критически важные компоненты для производства дронов и ракет, в том числе микроэлектронику. А также в политических решениях, которые могут уничтожить российское желание воевать", — подчеркнул глава государства.

По его словам, Украина заслуживает такой же надежной безопасности, как и все остальные наши партнеры в свободном мире.

Напомним, в ночь на 3 ноября российские оккупанты снова совершили атаку на Украину, использовав ударные беспилотники и ракету.

Также сегодня в Сумах закончили аварийно-восстановительные работы после российского обстрела 1 ноября, в результате которого пострадали пять человек.

Украина Владимир Зеленский оккупанты обстрелы война президент

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