Обстріл Херсона 2 листопада - у ДСНС повідомили про загиблого

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Російські війська у суботу, 2 листопада, атакували передмістя Херсона. Внаслідок удару загинула одна людина.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram.

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"Одна людина загинула внаслідок обстрілу передмістя Херсона", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС розповіли, що після отримання виклику рятувальники прибули на місце атаки. Там в одній з кімнат зруйнованого будинку виявили тіло жінки, її дістали з-під завалів.

Загибла жінка. Фото: ДСНС

"Ця трагедія вкотре нагадує про жахіття, які мирні мешканці щоденно переживають через обстріли", — наголосили рятувальники.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, вранці внаслідок атаки БпЛА на Київ у Святошинському районі уламок впав на житлову багатоповерхівку та спричинив пожежу.

На російську атаку на Україну відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що необхідно знищувати місця виробництва БпЛА у Росії.