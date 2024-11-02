Обстріл Херсона 2 листопада - у ДСНС повідомили про загиблого

Росія вдарила по передмістю Херсона — є загиблий
Російські війська у суботу, 2 листопада, атакували передмістя Херсона. Внаслідок удару загинула одна людина.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram.
Удар по Херсону 2 листопада
"Одна людина загинула внаслідок обстрілу передмістя Херсона", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС розповіли, що після отримання виклику рятувальники прибули на місце атаки. Там в одній з кімнат зруйнованого будинку виявили тіло жінки, її дістали з-під завалів.
"Ця трагедія вкотре нагадує про жахіття, які мирні мешканці щоденно переживають через обстріли", — наголосили рятувальники.
Нагадаємо, вранці внаслідок атаки БпЛА на Київ у Святошинському районі уламок впав на житлову багатоповерхівку та спричинив пожежу.
На російську атаку на Україну відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що необхідно знищувати місця виробництва БпЛА у Росії.
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