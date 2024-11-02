Обстрел Херсона 2 ноября – в ГСЧС сообщили о погибшем

Россия ударила по пригороду Херсона — есть погибший
Российские войска в субботу, 2 ноября, атаковали пригород Херсона. В результате удара погиб один человек.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.
Удар по Херсону 2 ноября
"Один человек погиб в результате обстрела пригорода Херсона", — говорится в сообщении.
В ГСЧС рассказали, что после получения вызова спасатели прибыли на место атаки. Там в одной из комнат разрушенного дома обнаружили тело женщины, ее извлекли из-под завалов.
"Эта трагедия в который раз напоминает об ужасах, которые мирные жители ежедневно переживают из-за обстрелов", — подчеркнули спасатели.
Напомним, утром в результате атаки БпЛА на Киев в Святошинском районе обломок упал на жилую многоэтажку и вызвал пожар.
На российскую атаку на Украину отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что необходимо уничтожать места производства БпЛА в России.
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