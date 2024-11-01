Вибухи у Херсоні 1 листопада — чим атакувала російська армія

Вибух у місті. Ілюстративне фото: Reuters / Gleb Garanich

Вибухи у Херсоні пролунали сьогодні, 1 листопада. В області повітряну тривогу не оголошували

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи в Херсоні

Вибухи в Херсоні пролунали о 21:37. Сигналу повітряної тривоги не було.

У Повітряних силах попереджали про активність ворожої тактичної авіації лише на сході країни. Щодо Херсона та області інформації не було.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", — йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог станом на 21:21. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у Сумах увечері 1 листопада було чутно вибух. Мешканців міста попереджали про загрозу атаки безпілотників.

Також 1 листопада Росія вдарила балістичною ракетою по Харкову. Пошкоджено десятки приватних та багатоквартирних будинків. Крім того, було завдано удару по відділку поліції, є жертви.