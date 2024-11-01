Вибухи у Херсоні 1 листопада — чим атакувала російська армія

У Херсоні пролунали потужні вибухи — що відомо
Вибухи у Херсоні пролунали сьогодні, 1 листопада. В області повітряну тривогу не оголошували
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи в Херсоні
Вибухи в Херсоні пролунали о 21:37. Сигналу повітряної тривоги не було.
У Повітряних силах попереджали про активність ворожої тактичної авіації лише на сході країни. Щодо Херсона та області інформації не було.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Сумах увечері 1 листопада було чутно вибух. Мешканців міста попереджали про загрозу атаки безпілотників.
Також 1 листопада Росія вдарила балістичною ракетою по Харкову. Пошкоджено десятки приватних та багатоквартирних будинків. Крім того, було завдано удару по відділку поліції, є жертви.
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