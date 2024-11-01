Взрывы в Херсоне 1 ноября – чем атаковала российская армия

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: Reuters / Gleb Garanich

Взрывы в Херсоне раздались сегодня, 1 ноября. В области воздушную тревогу не объявляли

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Херсоне

Взрывы в Херсоне раздались в 21:37. Сигнала воздушной тревоги не было.

В Воздушных силах предупреждали об активности вражеской тактической авиации только на востоке страны. По Херсону и области информации не было.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", — говорится в сообщении.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:21. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Сумах вечером 1 ноября был слышен взрыв. Жителей города предупреждали об угрозе атаки беспилотников.

Также 1 ноября Россия ударила баллистической ракетой по Харькову. Повреждены десятки частных и многоквартирных домов. Кроме того, был нанесен удар по участку полиции, есть жертвы.