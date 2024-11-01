Взрывы в Херсоне 1 ноября – чем атаковала российская армия

В Херсоне раздались мощные взрывы — что известно
Взрывы в Херсоне раздались сегодня, 1 ноября. В области воздушную тревогу не объявляли
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Херсоне
Взрывы в Херсоне раздались в 21:37. Сигнала воздушной тревоги не было.
В Воздушных силах предупреждали об активности вражеской тактической авиации только на востоке страны. По Херсону и области информации не было.
"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", — говорится в сообщении.
Напомним, в Сумах вечером 1 ноября был слышен взрыв. Жителей города предупреждали об угрозе атаки беспилотников.
Также 1 ноября Россия ударила баллистической ракетой по Харькову. Повреждены десятки частных и многоквартирных домов. Кроме того, был нанесен удар по участку полиции, есть жертвы.
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